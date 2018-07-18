Путин назвал Москву огромной площадкой для идей и архитектурных решений

18 июля, 13:48
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Владимир Путин на Московском урбанистическом форуме заявил, что Москва является огромной площадкой для идей и архитектурных решений.
По его словам, российская столица стала законодательницей мод в плане благоустройства города. А Никольскую улицу президент РФ назвал главной футбольной улицей планеты.
Форум проходит в парке "Зарядье". Глава государства отметил, что там собраны самые передовые достижения в сфере урбанистики и создания общественного пространства. Речь идет в том числе о концертном зале, который может считаться одним из лучших в Европе, сказал Путин.
Московский урбанистический форум, тема которого "Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни", продлится до 22 июля. В его рамках обсудят итоги масштабных городских трансформаций последних десятилетий, вопросы адаптации пространственных решений и инфраструктуры к меняющимся требованиям и другое.
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