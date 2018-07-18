Количество вредных выбросов от автотранспорта сократилось на 140 тысяч тонн за семь лет

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За семь лет количество вредных выбросов от автомобилей в атмосферу сократилось в Москве на 140 тысяч тонн, сообщил глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский на Московском урбанистическом форуме.
Он подчеркнул, что это произошло несмотря на то, что количество автотранспорта в столице ежегодно увеличивается на 200-300 тысяч машин. Также, по его словам, доля выбросов промышленных предприятий сократилась со 100 до 60 тысяч тонн.
В этом году Московский урбанистический форум открылся в новом концертном зале парка "Зарядье" и будет работать до 22 июля. Это крупнейший международный конгресс, посвященный вопросам развития глобальных пространств и мегаполисов.
Площадка форума, который проводится при поддержке правительства Москвы с 2011 года, объединяет архитекторов, градостроителей, девелоперов, инвесторов, представителей медиа и горожан. В течение недели в парке "Зарядье" будут проходить кинопоказы, концерты, спектакли, дискуссии и лекции звезд мировой урбанистики.
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