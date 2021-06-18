Москва онлайн покажет мемориальную акцию "Свеча памяти" у стен Музея Победы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

21 июня у Музея Победы пройдет акция "Свеча памяти", в рамках которой волонтеры и ветераны зажгут 1 418 свечей – именно столько дней продолжалась Великая Отечественная война.

Ровно в полночь собравшиеся на площади перед Музеем Победы почтут память погибших минутой молчания. Одновременно на фасаде здания музея с помощью технологии видеомэппинга вспыхнет масштабная двадцатиметровая видеоинсталляция.

Акция будет сопровождаться концертом Образцово-показательного оркестра ансамбля Росгвардии.

Смотрите трансляцию 21 июня в 22:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.