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06:12

Укладка асфальта завершена на участке Балашихинского шоссе

город благоустройство Мой район

06:12

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Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Укладка асфальта на участке Балашихинского шоссе завершена, передает Агентство "Москва".

Отмечается, что реконструкция данного участка шоссе проводится по итогам голосования жителей на портале "Добродел". Приводится в порядок около 3,5 километра трассы. Отремонтировать дорогу планируется до 15 августа.

По словам специалистов, есть шанс закончить ее ремонт раньше срока. Трасса ключевая, она соединяет несколько крупных микрорайонов со Щелковским шоссе.

Сообщается также, что вдоль Балашихинского шоссе отремонтировали тротуар, а на проезжей части установили искусственные неровности, ограничивающие скорость транспорта. На отдельных участках дороги меняется бордюрный камень. Всего в текущем году в Балашихе отремонтируют 49 дорог.

Ранее сообщалось, что ремонт дорожного покрытия на Кутузовском проспекте завершится до 25 июня. В настоящий момент идет укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Ремонтируется участок от Новоарбатского моста до Можайского путепровода.

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город благоустройство Мой район

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