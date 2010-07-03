Содержание вредных веществ в воздухе около площадок по программе реновации в норме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Около домов, которые начали сносить по программе реновации, не выявили превышений содержания взвешенных частиц опасной для здоровья мелкой пыли. Замеры атмосферного воздуха проводили специалисты ГПБУ "Мосэкомониторинг". Об этом сообщила заместитель директора предприятия Елена Лезина.

"По тем площадкам, где уже проводились замеры, можем сказать, что максимальные концентрации загрязняющих веществ и, прежде всего, характерных для сноса веществ Pm10 и Pm2,5 не превышали допустимых нормативов", – приводит слова Лезиной Агентство "Москва".

В пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды, в свою очередь, агентству сообщили, что 17 апреля по адресу улица Красных Зорь, дом 25 начался снос пятиэтажки.

Ранее жители этого дома получили квартиры с улучшенной отделкой в том же районе. Освобожденный после сноса участок передадут под застройку по программе реновации.

По технологии умного сноса дом разбирают менее чем за два месяца с минимальными неудобствами для окружающих. Демонтаж проходит в несколько этапов.

Здание разбирают по элементам, отходы разделяют по группам и вывозят для дальнейшей переработки. Железобетонный остов разбирают на части с помощью специального экскаватора – гидроножниц.

Ранее в районе Косино-Ухтомский начались подготовительные работы к строительству дома по программе реновации. Всего в этом районе новые квартиры получат жители 55 жилых домов.

Программу реновации жилья утвердили в Москве в 2017 году. По ней более миллиона человек переедут в новые квартиры. Всего в программу включено 5173 дома.