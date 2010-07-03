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17 апреля, 21:14

Технологию умного сноса применят при демонтаже дома на западе Москвы

город строительство реновация

17 апреля, 21:14

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Фото: Москва 24/Сергей Киселев

В Можайском районе демонтируют дом по технологии умного сноса. Это позволит разобрать здание с минимальными неудобствами для жителей близлежащих домов, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Снести планируется пятиэтажку, расселенную по программе реновации. Она расположена на улице Красных Зорь, дом №25. Жители этого дома получили квартиры в новом доме в том же районе.

По технологии умного сноса дом разбирают менее чем за два месяца с минимальными неудобствами для окружающих. Демонтаж проходит в несколько этапов.

Дом разбирают по элементам, отходы разделяют по группам и вывозят для дальнейшей переработки. Железобетонный остов разбирают на части с помощью специального экскаватора – гидроножниц.

Программу реновации жилья утвердили в Москве в 2017 году. По ней более миллиона человек переедут в новые квартиры. Всего в программу включено 5173 дома.

Ранее в районе Косино-Ухтомский начались подготовительные работы к строительству дома по программе реновации. Всего в этом районе новые квартиры получат жители 55 жилых домов.

город строительство реновация

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