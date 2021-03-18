Водные сады и аттракционы построят в акватории затона Новинки

11:20
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В акватории затона Новинки на юге столицы планируют возвести площадки водных аттракционов, плавучий спа-комплекс и сад с водными растениями, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.
"Согласно представленному проекту, на набережной Марка Шагала в продолжение уже благоустроенного участка набережной на реконструируемой территории "ЗИЛ-Юг" будет организована парковая зона с дополнительным озеленением и множеством детских, игровых, спортивных площадок, а также мест для проведения культурно-массовых мероприятий", – приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.
По его словам, всю территорию свяжет единая пешеходная и велосипедная сеть.
Как отмечается, специалисты также реконструируют здание и причал Южного речного вокзала. Рядом с причалом разместится общественно-деловая застройка – галерея современного искусства, офисы, торговые помещения и рестораны.
Ранее сообщалось, что пешеходная набережная появится на "полуострове ЗИЛ" в Москве. Площадь проектируемой территории составит 31,95 гектара. Благоустроенная зона протяженностью 4 километра протянется от набережной Марка Шагала до Симоновской набережной. Она станет частью прогулочного маршрута от Кремля до парка "Остров мечты".
Отмечается, что на территории бывшей промышленной зоны ЗИЛа создается новый городской район. В нем возводят жилые дома, парки, школы, детские сады, поликлинику. Всего на "полуострове" появится порядка 40 тысяч рабочих мест.
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