К акции "Час Земли" присоединятся 15 столичных парков

В международной экологической акции "Час Земли" примут участие 15 столичных парков, сообщает портал мэра и правительства Москвы. 30 марта российская столица в 11-й раз присоединится к "Часу Земли": 20:30 до 21:30 погаснет подсветка на фасадах некоторых зданий, а также в зонах отдыха.
В частности, в Парке Горького выключат лампы на арке главного входа, а в музее-заповеднике "Царицыно" на час погрузятся во тьму Большой и Малый дворцы, а также Оперный и Хлебный дома. Главной площадкой акции станет парк "Зарядье". Там погасят ландшафтную подсветку и огни медиацентра, "Заповедного посольства" и стеклянной коры.
Кроме того, в рамках "Часа Земли" парк "Сокольники" отключит иллюминацию у главного входа, на Аллее арок, а также на Фонтанной и Фестивальной площадях. Погаснут колесо обозрения и 20-метровый световой тоннель "Звездное небо" в Измайловском парке, ландшафтная подсветка – в Лианозовском парке.
Представители Мосгорпарка пригласили москвичей присоединиться к акции и вместе напомнить о том, насколько важно экономить ресурсы планеты. Для этого достаточно на час выключить дома свет, отправившись на прогулку в один из городских парков, отметили в пресс-службе организации.
"Час Земли" проводится в Москве с 2009 года при поддержке столичных властей и WWF России. В прошлом году подсветку отключили более чем 1,9 тысячи зданий, в том числе Кремль, Большой театр и храм Христа Спасителя. Огни погасли также на зданиях Госдумы и Совета Федерации, на Останкинской телебашне и ВДНХ. Всего к международной экологической акции присоединились около двух тысяч москвичей.
В этом году лозунгом акции стал призыв "Ответь за природу!". В связи с этим WWF России инициировал масштабный опрос, чтобы выяснить, какие экологические проблемы больше всего волнуют россиян.
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