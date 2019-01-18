Павильон "Купол" в "Зарядье" закроют из-за новой экспозиции

Из-за монтажа новой экспозиции павильон "Купол" в парке "Зарядья" закроют с 19 по 28 января. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу парка.
Отмечается, что павильон перестанет работать с 16:00 субботы. Кроме того, "Ледяная пещера" будет недоступна для посещения до 31 марта. Это связано с регламентными работами.
Ранее сообщалось, что свыше 25 тысяч человек посмотрели фильм "Полет над Россией" в парке "Зарядье". Картину, впервые представленную в День народного единства в прошлом году, показывают в павильоне "Медиацентр".
На кадрах с высоты птичьего полета видны Московский Кремль, каменные столбы выветривания Маньпупунер в Коми, Ленские столбы в Якутии и Долину гейзеров на Камчатке.
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