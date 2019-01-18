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19:01

Более 25 тысяч человек посмотрели фильм "Полет над Россией" в "Зарядье"

город парки

19:01

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Фото: www.zaryadyepark.ru

Фильм "Полет над Россией" в парке "Зарядье" посмотрели более 25 тысяч человек, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу парка.

Фильм показывают в павильоне "Медиацентр". Впервые его представили в День народного единства в прошлом году.

На кадрах с высоты птичьего полета можно увидеть Московский Кремль, каменные столбы выветривания Маньпупунер в Коми, Ленские столбы в Якутии, крупнейшую по мощности Саяно-Шушенскую гидроэлектростанцию и Долину гейзеров на Камчатке.

В ролик вошли Санкт-Петербург, Сочи, Мамаев курган в Волгограде, реки Волга и Лена, Генуэзская крепость, замок Ласточкино гнездо и вершина горы Ай-Петри в Крыму, небоскребы "Москва-Сити" и Останкинская телебашня.

город парки

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