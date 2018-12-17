Дом-комод Чехова готовят к реставрации

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

Дом-музей Чехова на Садовом кольце готовят к реставрации. Специалисты приступили к научно-исследовательским работам, чтобы изучить все особенности здания. Музей временно закрыли для посетителей, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Как рассказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов, двухэтажный флигель, в котором некогда жила семья Чеховых, пристроили к главному дому усадьбы во второй половине XIX века. По словам главы ведомства, "хотя дом относительно небольшой, он ярко выделяется на фоне своих соседей благодаря необычным архитектурным решениям и цвету". Он также отметил архитектурную особенность будущего музея – эркеры с высокими прямоугольными окнами.

Как напомнил Емельянов, "сам Антон Павлович называл это здание комодом". Он пояснил, что в ходе подготовки к реставрации дома-музея Чехова эксперты изучат архивные фотографии и другие исторические документы. На их основе разработают проект реставрации, который затем представят на согласование в Мосгорнаследие. Все этапы работ будут проходить под контролем специалистов ведомства, подчеркнул Емельянов.

Ранее сообщалось, что флигель дома-музея Тургенева на Остоженке взяли под охрану государства. Глава Мосгорнаследия отметил, что к празднованию 200-летия со дня рождения писателя главное здание усадьбы, признанное памятником архитектуры федерального значения, отреставрировали. А территорию вокруг дома-музея благоустроили.