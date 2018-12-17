Власти Москвы продали часть доходного дома XIX века на Арбате

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов
Инвестор приобрел более тысячи квадратных метров в старинном доходном доме акционерного общества "Московский частный ломбард", расположенном на Арбате, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Городской аукцион организовал департамент по конкурентной политике. Новый собственник планирует разместить там офисы или гостиницу, но при этом он должен соблюсти охранные обязательства.
Окончательное решение о том, что появится в здании, примут в первые месяцы 2019 года. Как рассказал глава ведомства Геннадий Дегтев, ценность здания представляют местоположение, его внутренняя планировка, фасады и декоративные элементы.
Доходный дом в 1911 году построил архитектор Николай Струков для частного ломбарда. Фасад здания оформлен в духе итальянского Ренессанса и украшен скульптурными железными львиными масками.
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