Власти Москвы продали часть доходного дома XIX века на Арбате

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Инвестор приобрел более тысячи квадратных метров в старинном доходном доме акционерного общества "Московский частный ломбард", расположенном на Арбате, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Городской аукцион организовал департамент по конкурентной политике. Новый собственник планирует разместить там офисы или гостиницу, но при этом он должен соблюсти охранные обязательства.

Окончательное решение о том, что появится в здании, примут в первые месяцы 2019 года. Как рассказал глава ведомства Геннадий Дегтев, ценность здания представляют местоположение, его внутренняя планировка, фасады и декоративные элементы.

Доходный дом в 1911 году построил архитектор Николай Струков для частного ломбарда. Фасад здания оформлен в духе итальянского Ренессанса и украшен скульптурными железными львиными масками.