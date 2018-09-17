Четыре пересадки соединят БКЛ и МЦД-2

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Власти города планируют построить четыре новых пересадки, которые свяжут Большую кольцевую линию метрополитена с вторым Московским центральным диаметром. Об этом сообщила пресс-служба департамента строительства Москвы.

"Планируется организовать пересадки с четырех станций Большой кольцевой линии метро на станции МЦД", – заявил глава департамента Андрей Бочкарев.

Пересадки со станций МЦД-2 организуют на станциях "Шереметьевская" и "Ржевская" северо-восточного участка кольцевой линии, а также на станциях "Текстильщики" и "Печатники" восточного участка. МЦД-2, протяженность которого составит около 80 километров, соединит города Нахабино и Подольск. Проекты МЦД-1 (Одинцово-Лобня) и МЦД-2 (Нахабино-Подольск) запустят в конце 2019 – начале 2020 года.

Ранее сообщалось, что на участке Большой кольцевой линии метро между станциями "Авиамоторная" и "Нижегородская" проложили левый тоннель.