Москва онлайн покажет приготовление двух тонн днепровской каши

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

19 августа зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть приготовление двух тонн днепровской каши с лесными орехами и раковыми шейкам на фестивале славянского искусства "Русское поле". Попробовать кашу смогут все желающие.

В этом году фестиваль "Русское поле" соберет вместе творческие коллективы, мастеров, дизайнеров и шеф-поваров из 66 регионов России, чтобы рассказать о культурном многообразии, духовном богатстве и историческом наследии нашей страны.

Смотрите прямую трансляцию 19 августа в 15:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.