Датский конкурент IKEA планирует открыть 100 магазинов в Московском регионе

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Компания JYSK, которая является аналогом шведской сети товаров для дома IKEA, планирует открыть 100 магазинов в Москве и Подмосковье.

Как сообщил представитель компании Давид Туганов Агентству "Москва", до конца года в Московском регионе откроется еще три магазина.

Сейчас в столице работает три магазина JYSK – в ТЦ "Тройка" в Красносельском районе, в ТЦ "Калита" в Ясенево и в ТЦ "Ашан Алтуфьево".

JYSK – международная сеть, которая объединяет более 2 тысяч 900 магазинов в 53 странах мира. Первый магазин в столице открылся в июне.