В Москве появится граффити с Черчесовым, Дзюбой и Акинфеевым

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В центре Москвы появится граффити с главным тренером российской сборной по футболу Станиславом Черчесовым, нападающим Артемом Дзюбой и вратарем Игорем Акинфеевым. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителя ПАО "МОЭСК".

Граффити нанесут на улице Садовническая, в пяти минутах ходьбы от Красной площади. Для работы художнику предоставили большую поверхность трансформаторной подстанции.

Ранее в разных российских городах уже появились граффити с изображением наших футболистов.

Черчесов после мундиаля стал настоящим национальным героем и популярным интернет-мэмом. В социальных сетях публикуются тысячи постов с его упоминанием.

Некоторые российские дизайнеры уже выпустили футболки с легендарным тренером. Наибольшей популярностью пользуется принт Черчесова в образе революционера Че Гевары.