На крыше стадиона "Лужники" откроется смотровая площадка

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Новый экскурсионный маршрут предложат посетителям стадиона "Лужники" с 20 июня. На высоте 57 метров на крыше спорткомплекса появится смотровая площадка, сообщает портал Стройкомплекса Москвы.
"После утомительного периода самоизоляции особенно хочется расширить свои горизонты, посмотреть на город с высоты, ощутить незабываемое чувство полета и запечатлеть все это на фото вместе с семьей и друзьями", – подчеркнули в пресс-службе "Лужников".
Со смотровой площадки откроется вид на МГУ, Новодевичий монастырь, небоскребы делового комплекса "Москва-Сити" и на ряд других достопримечательностей.
Правила посещения обзорной зоны в нынешнем году скорректировали. Теперь возрастной порог для посетителей снижен до 14 лет, но необходимо сопровождение взрослых. Кроме того, снизилась стоимость билета – она составляет 900 рублей.
Туристическая программа при посещении смотровой площадки не ограничивается только ей. Сначала группы – не более 10 человек – пригласят к футбольному полю Большой спортивной арены и расскажут об истории стадиона.
Приобрести билеты можно на сайте спорткомплекса "Лужники". Экскурсии проводятся только в период с пятницы по воскресенье.
С 16 июня в Москве заработала канатная дорога от "Лужников" до Воробьевых гор. Пассажирам остается недоступна только станция "Новая Лига". О ее открытии сообщает позднее.
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