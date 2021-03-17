Реконструкция береговых линий малых прудов началась в СВАО Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Реконструкция береговых линий малых прудов началась на северо-востоке столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгордумы.
Уточняется, что модернизация сможет улучшить экологию, а также создать пространство для прогулок и занятий спортом. После реконструкции пруды станут украшением и гордостью столичных районов.
В настоящее время специалисты начали восстановление береговой линии и дна Кольского пруда, работы должны завершить до осени 2021 года. Планируется, что очистят и приведут в порядок Капустинский и Лазоревые пруды. Кроме того, к июлю завершатся работы по реабилитации Ясного пруда, а к концу года – Медведковского.
Как отметил представитель Мосгордумы Алексей Шапошников, работы предстоят сложные.
"К примеру, чтобы возродить Медведковский пруд, необходимо его осушить, очистить дно и создать водоупорный слой для поддержания уровня воды. Только после этого будут облагораживать территорию", – уточнил он.
Депутат также подчеркнул, что пруды находятся в долине реки Яузы – памятника природы, а также являются не только любимым местом отдыха горожан, но и важной частью экосистемы столицы.
Ранее сообщалось, что бывший кинотеатр "Кунцево" реконструируют. Там разместят культурно-досуговое учреждение, а также административные помещения столичного метрополитена.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: