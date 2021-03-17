Реконструкция береговых линий малых прудов началась в СВАО Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Реконструкция береговых линий малых прудов началась на северо-востоке столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгордумы.

Уточняется, что модернизация сможет улучшить экологию, а также создать пространство для прогулок и занятий спортом. После реконструкции пруды станут украшением и гордостью столичных районов.

В настоящее время специалисты начали восстановление береговой линии и дна Кольского пруда, работы должны завершить до осени 2021 года. Планируется, что очистят и приведут в порядок Капустинский и Лазоревые пруды. Кроме того, к июлю завершатся работы по реабилитации Ясного пруда, а к концу года – Медведковского.

Как отметил представитель Мосгордумы Алексей Шапошников, работы предстоят сложные.

"К примеру, чтобы возродить Медведковский пруд, необходимо его осушить, очистить дно и создать водоупорный слой для поддержания уровня воды. Только после этого будут облагораживать территорию", – уточнил он.

Депутат также подчеркнул, что пруды находятся в долине реки Яузы – памятника природы, а также являются не только любимым местом отдыха горожан, но и важной частью экосистемы столицы.

Ранее сообщалось, что бывший кинотеатр "Кунцево" реконструируют. Там разместят культурно-досуговое учреждение, а также административные помещения столичного метрополитена.