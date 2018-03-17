Павильону "Азербайджан" на ВДНХ вернут исторический облик

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Павильон № 14 "Азербайджан" на ВДНХ вновь обретет свой исторический облик. Проект реставрации здания был одобрен экспертами Мосгорнаследия, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Как уточнил глава ведомства Алексей Емельянов, реставрационные работы рассчитывают завершить уже к лету 2018 года.

"Павильон "Азербайджан", безусловно, является одним из украшений ВДНХ, и реставраторам предстоит серьезная работа по возвращению его фасадам исторического облика", − подчеркнул Емельянов. Он также выразил уверенность, что "результат будет еще долго радовать москвичей и гостей столицы".

По данным ведомства, в ходе реставрации павильона специалисты воссоздадут две чаши фонтанов на главном фасаде, а также керамические плиты, элементы мозаики и фрагменты мраморной облицовки стен и колонн. Помимо этого, планируют восстановить витражи-шебеке − аутентичные азербайджанские решетки из орехового дерева. В рамках реставрационной кампании также не оставят без внимания гранитные парадные лестницы, цоколь, керамический декор главного фасада и металлические оконные решетки.

Отмечается, что вернуть павильону его исторический облик решили сами москвичи в 2014 году, проголосовав на портале "Активный гражданин".

Павильон № 14 был возведен на территории ВДНХ в 1939 году по проекту азербайджанских архитекторов Садыха Дадашева и Микаэля Усейнова. По стилю здание являло собой образец сталинской эклектики с восточными декоративными элементами. В 1966 году павильон "Азербайджанская ССР" закрыли фальшфасадом, переименовав его в "Вычислительную технику".