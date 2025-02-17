Более 12,5 млн человек посетили парк "Зарядье" в 2024 году

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Свыше 12,5 миллиона человек посетили парк "Зарядье" в 2024 году. Там провели более тысячи обзорных, исторических и ландшафтных экскурсий, 25 выставок и несколько крупных городских событий, сообщила пресс-служба департамента культуры Москвы со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.

По словам вице-мэра, среди посетителей парка были москвичи и туристы из разных регионов России, а также других стран – Китая, Сербии, Турции, Индии, Эфиопии и Таиланда.

В июне почти 34 тысячи зрителей побывали на Московском джазовом фестивале, организованном Фондом Игоря Бутмана. Еще 270 тысяч человек посмотрели онлайн-трансляции концертов.

В начале лета 2024 года в "Зарядье" прошли "Театральные выходные", посвященные творчеству Александра Пушкина, Булата Окуджавы, Василия Шукшина и других. В мероприятиях поучаствовали симфонический оркестр столицы "Русская филармония", творческие коллективы МХАТ имени Чехова, Российского академического молодежного театра, театров "Новая опера", "Эрмитаж", "Практика", Школы-студии МХАТ, "Мастерской Дмитрия Брусникина" и других учреждений. Их выступления, в том числе онлайн, посмотрели порядка 400 тысяч человек.

В ходе проведения форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" парк превратили в тематическую площадку "Культурный город". Сценическая программа объединила свыше 4,5 тысячи артистов, включая 31 оркестр. С культурной сферой столицы познакомились 2,1 миллиона человек, в том числе делегации из 30 стран.

Выставочные проекты охватили все экспозиционные площадки парка: арт-пространство "Паркинг Галерея", подземный музей, Старый Английский двор и зал в павильоне "Медиацентр". В течение года там представили картины и скульптуры известных художников, костюмы и реквизит из фильмов, фотографии и видеозаписи со всего мира и другое.

Интерес к экспозициям "Зарядья" увеличился в три раза по сравнению с 2023 годом. В прошлом году их посетили более 470 тысяч человек.

Помимо этого, сотрудники научно-познавательного центра "Заповедное посольство" с января по декабрь провели 3,5 тысячи занятий для детей и подростков. Например, отдельное внимание уделялось программам для будущих исследователей. Фестивали "Громкий голос российской науки", "Наука 0+", "Научный апрель" посетили почти 87 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в арт-пространстве "Паркинг Галерея" в "Зарядье" откроется выставка об академии Ильи Глазунова. Гости узнают о старинном особняке, расположенном на углу Мясницкой улицы и Боброва переулка. Экспозиция включит в себя два периода в истории здания – от Московского училища живописи до создания там художественной академии Глазунова.

В выставке поучаствуют 25 российских музеев. Экспозиция будет работать до 6 апреля 2025 года.