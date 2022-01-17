Москва 24: каким будет фестиваль "Возрождаем традиции. Рождество"

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18 января в Московском доме национальностей состоится пресс-конференция, посвященная XVI Международному молодежному гастрономическому фестивалю "Возрождаем традиции. Рождество".

О тематике и особенностях предстоящего фестиваля, который пройдет 20 января в Московском государственном университете пищевых производств, расскажут:



руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков;

президент Центра возрождения традиций Анна Карпинович;

ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Московский государственный университет пищевых производств" Михаил Балыхин;

председатель ассоциации кулинаров "Вкус Мира Русс" Владимир Олейников;

директор "НИИ качества, безопасности и технологии специализированных пищевых продуктов" РЭУ имени Плеханова Татьяна Савенкова;

директор ФГАНУ "Научно-исследовательский институт хлебопекарной промышленности" Марина Костюченко;

первый заместитель генерального секретаря Российской ассоциации международного сотрудничества Марина Коростелева.

Смотрите прямую трансляцию 18 января в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.