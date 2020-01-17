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Москва 24

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Общество

19:26

Власти напомнили организаторам о порядке проведения шествия 19 января

город общество

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Власти столицы согласовали проведение шествия в центре городе 19 января 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

"Органами власти города Москвы было согласовано шествие 19 января 2020 года с участием до 500 человек по Бульварному кольцу от Новопушкинского сквера по Тверскому, Никитскому и Гоголевскому бульварам с возложением цветов у дома 1 на улице Пречистенке. Цель мероприятия – почтить память убитых адвоката Маркелова и журналистки Бабуровой", – говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили организаторам и участникам мероприятия о необходимости придерживаться заявленной цели шествия. "В случае нарушения порядка проведения публичных мероприятий правонарушители могут быть привлечены к ответственности, установленной законом", – добавили в пресс-службе.

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