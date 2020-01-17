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19:27

Власти Москвы согласовали митинг на проспекте Сахарова 1 февраля

власть город

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Власти Москвы согласовали проведение митинга на проспекта Академика Сахарова 1 февраля 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

"В правительство Москвы от группы граждан поступило уведомление о намерении провести 1 февраля 2020 года митинг на проспекте Академика Сахарова с количеством участников до 10 тысяч человек. Сообщаем, что органами власти города Москвы по результатам рассмотрения уведомления согласовано проведение публичного мероприятия в форме митинга c целью "выступление против проекта конституционной реформы" с участием до 10000 человек на участке проспекта Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой, с установкой сцены на проспекте Академика Сахарова напротив дома 9. О согласовании мероприятия организаторы проинформированы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее власти Москвы согласовали шествие по Бульварному кольцу от Новопушкинского сквера по Тверскому, Никитскому и Гоголевскому бульварам с возложением цветов у дома 1 на улице Пречистенке. Оно пройдет 19 января 2020 года. Целью мероприятия было почтение памяти убитых адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой.

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