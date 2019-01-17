Летом начнут реставрировать здание Главпочтамта на Мясницкой

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

"Почта России" начнет реставрацию здания Московского почтамта на Мясницкой улице летом 2019 года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу организации.

Реставрация займет около двух лет. Перед началом работ специалисты проведут историко-культурные экспертизы.

В начале октября 2018 года ансамбль "Старый Московский почтамт" признали объектом культурного наследия регионального значения.

Главный корпус ансамбля возведен в начале XIX века. Во время пожара 1812 года дом сильно пострадал, но был восстановлен. Здание газетного почтамта построено в 1931 году в стиле конструктивизм.

В 2018 году в Москве отреставрировали 215 исторических объектов.