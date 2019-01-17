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12:48

Кинотеатр "Форум" превратится в выставочный центр

город строительство

12:48

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве отреставрируют кинотеатр "Форум", который находится на Садовой-Сухаревской улице, сообщает пресс-служба департамента культурного наследия столицы.

"Форум" построили в 1916 году в стиле классицизма по проекту Федора Кольбе, сейчас он признан объектом культурного наследия.

Проект реставрации, предусматривающий использование здания кинотеатра в качестве выставочного центра, согласовало Мосгорнаследие.

Как отмечается, на сегодняшний день здание находится в аварийном состоянии, однако сохранились основные детали внешнего и внутреннего декора, главный фасад, лестница в фойе и некоторые другие элементы. Благодаря этому, реставраторы смогут вернуть зданию исторический облик.

Ранее сообщалось, что московские власти согласовали проект реставрации павильона "Главтабак" на ВДНХ. Зданию вернут исторический облик. Павильон был построен в 1954 году. В архитектуре павильона видны элементы русского национального зодчества, готики и восточные мотивы.

город строительство

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