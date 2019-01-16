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15:22

Утвержден проект обновленного павильона "Главтабак" на ВДНХ

город благоустройство

15:22

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Фото: vdnh.ru

Власти Москвы согласовали проект реставрации павильона "Главтабак" на ВДНХ. Зданию вернут исторический облик, сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия.

Павильон был построен в 1954 году. В архитектуре павильона видны элементы русского национального зодчества, готики и восточные мотивы. Фасад здания отделан разноцветным кафелем с растительными мотивами. Очертания настоящих и ложных окон, кокошников и колонны придают павильону восточный колорит. Купол здания венчает тонкий шпиль.

"Павильон "Главтабак" – один из самых необычных и затейливых на территории ВДНХ. Он представляет собой восьмиугольник, окруженный открытой галереей. Фасады украшены множеством декоративных деталей разного цвета с растительными мотивами, которые придают павильону восточный колорит", – цитирует Агентство "Москва" главу департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова.

Реставраторам предстоит демонтировать современные элементы, искажающие облик памятника архитектуры – оконные решетки, кровлю и водосточную систему, современные осветительные приборы. Нужно убрать железобетонные перекрытия внутри торгового зала. Восстановят кирпичную кладку стен, керамический декор фасадов. При прежних владельцах все стены и потолок павильона обшили гипсокартонном, а полы уложили из ламината. В итоге оригинальная отделка интерьеров была утрачена.

После реставрационных работ в павильоне откроются кафе и ресторан с видом на фонтан "Колос".

Возрождение ВДНХ началось еще в 2014 году. С тех пор отреставрировали 10 объектов культурного наследия: кроме фонтанов, в этом списке восемь исторических павильонов.

город благоустройство

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