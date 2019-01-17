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12:57

В метро появились сувениры "Привет, Москва!"

город транспорт эксклюзив

12:57

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Фото представлено пресс-службой проекта "Привет, Москва!"

Оригинальная серия сувениров проекта "Привет, Москва!" поступила в продажу в столичной подземке.

Среди сувениров – футболки с броскими надписями, стикеры, дождевики и значки с символикой проекта. Над дизайном коллекции работали иллюстраторы Анастасия Болотникова и Наталья Джола.

Фото представлено пресс-службой проекта "Привет, Москва!"

По словам арт-директора проекта Екатерины Молчановой, создатели коллекции "ориентировались на символы, которые хорошо узнаваемы и были бы связаны как с городом, так и с метро". Она отметила, что особое внимание решили уделить значкам. "Первый значок, который вышел в продажу – это жезл дежурного по станции, в комплекте с которым идет описание, как и для чего он используется", – пояснила арт-директор "Привет, Москва!".

Теперь каждый желающий может приобрести свой символ города в фирменных магазинах метро. Коллекцию сувениров пообещали постоянно пополнять.

Фото представлено пресс-службой проекта "Привет, Москва!"

Как рассказала куратор "Привет, Москва!" Оксана Бондаренко, особенность проекта – его "живой, задорный и дружелюбный" характер. "И это проявляется во всем: от того, как наше приложение трактует большие исторические события, до милых мелочей вроде авторских значков с символами города или жизнеутверждающих стикеров "Не такая уж серая ветка", – отметила она. По ее словам, команда проекта "Привет, Москва!" стремится, чтобы "город в целом и Московский транспорт в частности стали ближе людям".

Проект "Привет, Москва!" стартовал в октябре 2018 года. Тогда же на Кольцевой линии запустили одноименный поезд с интересными фактами и историями из жизни столицы.

город транспорт эксклюзив

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