Почти 2,6 тысячи новогодних елей сдали на утилизацию в Москве

Москвичи сдали почти 2,6 тысячи новогодних елей в пункты утилизации с 9 января, когда запустили акцию "Елочный круговорот", сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, ели, сосны и пихты принимают на утилизацию бесплатно, передает ТАСС. Затем все собранные деревья перерабатываются в щепу, а в дальнейшем используются для компостирования и производства почвогрунтов, а также для отсыпки дорожек и в вольерных комплексах.
Акция "Елочный круговорот" проводится в Москве с 2016 года. Тогда работал лишь один пункт приема елок – на территории Битцевского леса. Со следующего года их количество увеличилось. Принимать елки будут до 1 марта в организованных Мосприродой специальных пунктах в 13 городских парках.
В МЧС напомнили москвичам о том, что новогоднюю ель не стоит держать в квартире долгое время. Высохшая хвоя представляет повышенную пожарную опасность. Также в МЧС отметили, что детям нельзя самостоятельно включать иллюминацию на елке. Все гирлянды нужно выключать перед сном или выходом из дома.
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