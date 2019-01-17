Это любовь: москвичка вживила в себя чип от карты "Тройка"

Москвичка вживила себе в ноготь чип от карты "Тройка"

Москвичка вживила чип от проездного в ноготь, чтобы не потерять билет. Алена Рутчина сделала в салоне маникюр с бесконтактной оплатой проезда. Об интересном способе не потерять билет на проезд в метро сообщает телеканал Москва 24.

Обычную синюю карту "Тройка" за полчаса в растворителе превратили в два белых куска пластика. Мастер вытащил тонкие провода, чип и покрыл конструкцию базой для маникюра, чтобы не порвать. Затем он нарастил девушке ноготь по обычной технологии.

"Мне кажется, эта идея может быть вполне жизнеспособна. Если человек аккуратен к своим ногтям. Я по себе знаю, могу сломать ноготь. Поэтому я бы не рискнула надолго оставлять у себя на руке", – говорит Алена.

В социальных сетях ноготь со встроенной "Тройкой" набрал почти 700 тысяч просмотров. Комментаторы в ужасе, но некоторым идея показалась разумной. Люди отмечают, что такую "карту" можно потерять только вместе с ногтем.

Владельцы салонов красоты говорят, что на огромную очередь из желающих нарастить себе проездной в салоне не рассчитывают.

"На это уходит очень много времени, и цена не будет соответствовать. Порядка четырех часов у мастера уходит на эту работу", – рассказала Элеонора Мовсисян, владелица сети салонов.

В 2015 году москвич Владислав Зайцев пошел еще дальше. Он встроил себе "Тройку" под кожу. Мужчина залил чип из карты биосовместимым силиконом и установил себе в руку. Говорит, единственный минус в том, что порез заживал несколько дней. В остальном только плюсы – удобство и повышенное внимание со стороны людей. Проблем с проходом в метро не возникало, в полицию не забирали. Однако позже Владислав отказался от "Тройки" под кожей.