Москвичей пригласили на бесплатный квест в экоцентре "Битцевский лес"

Фото: ТАСС/Андрей Махонин

Приуроченные ко Всемирному Дню снега квест и мастер-класс пройдет 20 января в экоцентре "Битцевский лес". Мероприятия будут проходить с 13:00 до 16:00 часов, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГПБУ "Мосприрода".

В рамках этого мероприятия в Аптекарском огороде пройдет квест "Снежная история", где участники будут отвечать на вопросы о снеге и зиме. Кроме того, организаторы проведут мастер-класс по изготовлению объемной снежинки из бумаги.

Как отмечается, участие в мероприятии будет бесплатное. Предварительная запись не требуется.