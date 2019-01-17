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01:29

Более полутора тысяч кубометров снега вывезли с улиц Пресненского района

город ЖКХ

01:29

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Фото:портал Москва 24/Роман Балаев

С территории Пресненского района за два дня вывезли более полутора тысяч кубометров снега, передает Агентство "Москва".

Как уточнили в префектуре Центрального округа, в период с 14 по 15 января с улиц района вывезли 1 тысячу 573 кубометра снега.

В круглосуточной уборке снежных масс с улиц принимали участие 60 дорожных рабочих и 546 дворников. Было задействовано 66 единиц техники.

Между тем, с четверга в Москву и область вернутся метели. Объявлен желтый уровень погодной опасности. Днем 17 января сохранится облачная погода. Скорость ветра в порывах возрастет до 12–17 метров в секунду. Температура воздуха будет повышаться.

город ЖКХ

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