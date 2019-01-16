На Москву надвигаются метели

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

С четверга в Москву и область вернутся метели. Из-за непогоды в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Это означает, что погода потенциально опасна, сообщает Гидрометцентр России.

Днем 17 января сохранится облачная погода. Скорость ветра в порывах возрастет до 12–17 метров в секунду. Температура воздуха будет повышаться.

В столице столбики термометров покажут -1... -3 градуса, по области – от 0 до -5. В ночь на пятницу снег и метель при ветре до 18 м/с сохранятся, а температурный фон продолжит повышаться.

В ночь на пятницу снег и метель сохранятся. Ветер будет дуть со скоростью до 18 метров в секунду. Днем в мегаполисе потеплеет до +1... +3 градусов, по области – от -2 до +3.

Такие значения близки к температурному рекорду Москвы, который отмечался в 2007 году, тогда столбики термометров поднялись до отметки +5,1.

В Крещенскую ночь температура снова понизится. В Москве будет -4... -6 градусов, по области – -3... -8. На дорогах образуется сильная гололедица.

20 и 21 января в столице будет облачно, пройдет небольшой снег. Температура в ночные часы составит -7... -12 градусов, днем – -3... -8 градусов.