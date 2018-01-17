Светофоры со светящимися опорами установили еще на 25 переходах

17 января, 09:07
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Инновационной подсветкой оснастили светофоры еще на 25 регулируемых пешеходных переходах. Зеленым, желтым и красным светом загорается не только сигнал светофора, но и опора.
Это позволяет привлечь дополнительное внимание водителей к переходу и сократить число ДТП, особенно в темное время суток, рассказал руководитель Центра организации дорожного движения правительства Москвы Вадим Юрьев. Он добавил, что дополнительная подсветка появляется на наиболее аварийных участках дорог.
К концу марта 2018 года дополнительной подсветкой оснастят светофоры еще на 44 пешеходных переходах, добавил Юрьев. Список адресов сейчас обсуждается, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В 2017 году был запущен проект по организации дополнительной подсветки пешеходных переходов в Зеленограде. Оборудованные дополнительными лампами переходы помогают обезопасить пешеходов в темное время суток. Подсветка включается тогда, когда загорается зеленый сигнал светофора для пешеходов. На нерегулируемом переходе без светофоров в темное время суток "зебра" и дорожные знаки светятся постоянно.
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