Светофоры со светящимися опорами установили еще на 25 переходах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Инновационной подсветкой оснастили светофоры еще на 25 регулируемых пешеходных переходах. Зеленым, желтым и красным светом загорается не только сигнал светофора, но и опора.

Это позволяет привлечь дополнительное внимание водителей к переходу и сократить число ДТП, особенно в темное время суток, рассказал руководитель Центра организации дорожного движения правительства Москвы Вадим Юрьев. Он добавил, что дополнительная подсветка появляется на наиболее аварийных участках дорог.

К концу марта 2018 года дополнительной подсветкой оснастят светофоры еще на 44 пешеходных переходах, добавил Юрьев. Список адресов сейчас обсуждается, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В 2017 году был запущен проект по организации дополнительной подсветки пешеходных переходов в Зеленограде. Оборудованные дополнительными лампами переходы помогают обезопасить пешеходов в темное время суток. Подсветка включается тогда, когда загорается зеленый сигнал светофора для пешеходов. На нерегулируемом переходе без светофоров в темное время суток "зебра" и дорожные знаки светятся постоянно.