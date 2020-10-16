Дезинфекцию общественных пространств возобновят в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Власти столицы планируют возобновить в октябре дезинфекцию общественных пространств из-за распространения COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.
"В связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки в октябре 2020 года будет возобновлено проведение работ по дезинфекции общественных пространств", – говорится в сообщении.
Специалисты обработают фасады зданий медицинских учреждений, подстанций скорой помощи, жилых и общественных зданий, а также остановки и другие транспортные объекты, общественные туалеты, станции водоподготовки питьевой воды и очистки сточных вод, объекты по обращению с отходами.
Также специальными дезинфицирующими средствами обработают скамейки, поручни, урны в местах массового скопления людей, надземные и подземные переходы, малые архитектурные формы и другие элементы инфраструктуры.
Ранее сотрудники МЧС организовали повторную дезинфекцию Курского, Киевского и Ярославского вокзалов. Они обработали основные здания транспортных узлов, перроны, входные группы, лифты и эскалаторы.
Сотрудники МЧС продезинфицировали Ярославский вокзал Москвы
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