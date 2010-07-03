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17:37

Более 50 автобусных маршрутов введут до станций МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" в Одинцове

город транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

54 маршрута автобусов проложат до станций первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) "Белорусско-Савеловский" в Одинцове, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

На маршрутах будут курсировать 402 автобуса разной вместимости. Предполагается, что ежедневно на них до станций МЦД-1 будут доезжать более 53,4 тысячи человек.

Всего в округе расположится четыре станции МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" – Одинцово, Баковка, ИЦ Сколково и "Немчиновка". Транспортная доступность улучшится для 130 тысяч жителей Одинцова.

Первые два диаметра запустят в ноябре. МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" – это 66 станций, с 27 из которых можно будет перейти на метро, МЦК или радиальные направления железной дороги.

Всего проект предполагает запуск пяти диаметров с 186 станциями. Курсировать по МЦД будут поезда "Иволга". Интервалы движения поездов в часы пик не превысят 5-6 минут.

Ранее сообщалось, что ремонт на станции Хлебниково, которая войдет в состав МЦД-1 завершен на 85%. Специалисты обновили билетную кассу, заменили покрытие и торцы платформ.

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