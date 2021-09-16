Названы сроки завершения работ по восстановлению здания ИНИОН РАН после пожара

Фото: Агентство "Москва"

Восстановление здания Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН) завершится до конца текущего года. Об этом сообщает ТАСС.

На реконструкцию постройки суммарно выделили почти 7 миллиардов рублей.

"Восстановленное после пожара здание Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН) в Москве планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2021 года", – сообщили в пресс-службе Единого заказчика в сфере строительства.

На данный момент в помещениях ИНИОН налаживают внутренние инженерные системы, а также запускают оборудование и устанавливают мебель.

Пожар в здании ИНИОН РАН на Нахимовском проспекте произошел в январе 2015 года. На его тушение ушло больше суток. В огне и в результате борьбы с ним было утрачено почти 18% от фонда одного из крупнейших в РФ информационно-библиотечных центров.

