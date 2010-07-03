Иван Демидов возглавил парк "Зарядье"

Известный телеведущий, бывший заместитель министра культуры России Иван Демидов назначен директором парка "Зарядье". Об этом сообщает информационное агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу департамента культуры Москвы.
"Иван Иванович Демидов назначен на должность директора ГАУК "Парк "Зарядье". Занимавший пост директора парка "Зарядье" Павел Сергеевич Трехлеб назначен директором ГАУК "Центральный парк культуры и отдыха имени Горького", – сказано в сообщении.
Иван Демидов с 1980 года работал на телевидении. Известность ему принесла передача "Музобоз". В 2012-2013 годах он был заместителем министра культуры РФ.
О назначении Демидова на прошлой неделе писали СМИ. Сообщалось, что в парке "Зарядье" предполагаются "перестановки".
Парк на месте снесенной гостиницы "Россия" был открыт в рамках празднования 870-летнего юбилея Москвы 9 сентября 2017 года.
Общая площадь парка "Зарядье" составляет 130 тысяч квадратных метров. Растительность отражает разнообразие флоры четырех климатических зон России: леса, тундры, степи и заливных лугов. Для этого здесь было высажено 600 деревьев и 8000 кустарников. В каждой зоне с помощью особых технологий поддерживается отдельный микроклимат.
Парк "Зарядье" с момента открытия посетили 23 млн человек
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