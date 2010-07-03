Станция метро "Выхино" работает в штатном режиме

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Станция "Выхино" Таганско-Краснопресненской линии столичного метро работает в штатном режиме, сообщает пресс-служба подземки.

Ранее стало известно, что в вестибюле станции отключили свет. По словам очевидцев, пассажиры не могли купить билеты в автоматах. На кассах получить проездной можно только за наличные деньги.

Не работали и турникеты. В то же время на движение поездов инцидент не повлиял.