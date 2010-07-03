Разрабатывать проект Бирюлевской линии метро будут с начала 2020 года

09:57
09:57
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Градостроительную документацию для строительства Бирюлевской линий метро будут разрабатывать с конца 2019 – начала 2020 года. Об этом рассказала председатель столичного комитета по архитектуре и градостроительству Юлиана Княжевская.
Ветка соединит поселение Рязановское, районы Бирюлево Западное, Бирюлево Восточное и будет интегрирована в Большую кольцевую линию в районе Нагатинский Затон, передает Агентство "Москва".
А проект планировки станции "Потапово" Сокольнической линии планируют утвердить до конца сентября. По словам Княжевской, красную ветку продлят еще на одну станцию. Пока что предполагается, что она будет находиться в створе дороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, у пересечения с улицей Александры Монаховой.
Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что строительство Бирюлевской ветки метро начнется после 2025 года. На новой линии ориентировочной протяженностью 34 километра появится 14 станций.
Сокольническую линию собираются продлить до деревни Потапово к 2023 году. Новая станция "Потапово" будет наземной, длина участка с одной станцией составит 2,6 километра, а с учетом перегонов до нового депо "Столбово" – 4,4 километра.
Какой будет Бирюлевская линия метро
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