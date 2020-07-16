Мосгорнаследие утвердило предмет охраны главного дома усадьбы на Гончарной улице

08:23
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Департамент культурного наследия Москвы утвердил предмет охраны главного дома городской усадьбы с палатами на Гончарной улице. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Здание было построено в конце XVIII – начале XIX века. Ему присвоен статус объекта культурного наследия федерального уровня.
Как объяснил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов, усадебный комплекс обладает чертами московского классицизма и ампира.
"В рамках масштабного исследования эксперты сформировали перечень всех исторических элементов, создающих уникальный облик памятника. Любые реставрационные работы теперь будут проводиться с учетом утвержденного предмета охраны", – подчеркнул специалист.
К особо охраняемым объектам в доме эксперты отнесли большой зал с зеркальным потолком и распалубками, фриз по периметру центральной гостиной, дверные полотна ампирного времени в парадной анфиладе и другие элементы декора.
Особняк располагается по адресу улица Гончарная, дом 16, строение 1.
Ранее в июле был утвержден предмет охраны особняка Якунчиковой, обладающий статусом объекта культурного наследия федерального значения. В Мосгорнаследии составили список всех ценных элементов строения.
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