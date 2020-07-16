Мосгорнаследие утвердило предмет охраны главного дома усадьбы на Гончарной улице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Департамент культурного наследия Москвы утвердил предмет охраны главного дома городской усадьбы с палатами на Гончарной улице. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Здание было построено в конце XVIII – начале XIX века. Ему присвоен статус объекта культурного наследия федерального уровня.

Как объяснил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов, усадебный комплекс обладает чертами московского классицизма и ампира.

"В рамках масштабного исследования эксперты сформировали перечень всех исторических элементов, создающих уникальный облик памятника. Любые реставрационные работы теперь будут проводиться с учетом утвержденного предмета охраны", – подчеркнул специалист.

К особо охраняемым объектам в доме эксперты отнесли большой зал с зеркальным потолком и распалубками, фриз по периметру центральной гостиной, дверные полотна ампирного времени в парадной анфиладе и другие элементы декора.

Особняк располагается по адресу улица Гончарная, дом 16, строение 1.

Ранее в июле был утвержден предмет охраны особняка Якунчиковой, обладающий статусом объекта культурного наследия федерального значения. В Мосгорнаследии составили список всех ценных элементов строения.

