В Москве проведут бесплатные экскурсии по паркам и усадьбам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Для москвичей подготовили цикл из 50 бесплатных экскурсий по паркам и усадьбам столицы. Они будут проходить с 27 июля по 26 августа, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Пешеходные прогулки организованы проектом "Гуляем по Москве" в рамках фестиваля "Цветочный джем". Они пройдут в саду имени Баумана, парке "Красная Пресня", музеях-заповедниках "Коломенское" и "Царицыно", а также на территории около двух десятков других парков.

Посетители экскурсий узнают, как создавали сады прошлых столетий, какие растения высаживали на клумбах.

Экскурсии с гидами проекта "Гуляем по Москве" будут длиться полтора−два часа. В каждую группу могут записаться до 60 человек.

25 оригинальных маршрутов для прогулок разработали специально к фестивалю "Цветочный джем". Например, 31 июля и 10 августа горожан познакомят с природными красотами усадьбы Михалково, которая в XVIII веке считалась одной лучших в Москве.

А на экскурсии по усадьбе Измайлово, расскажут, почему именно там был открыт первый в стране стекольный завод и как получилось, что на ее территории некогда росли экзотические финики, миндаль, хлопок и виноград. Прогулки по усадьбе состоятся 30 июля и 8 августа.

Кроме того, во время экскурсий по музею-заповеднику "Коломенское" 20 и 26 августа все желающие смогут узнать подробную историю княжеской резиденции Рюриковичей и Романовых и приоткрыть для себя завесу некоторых из ее тайн. Например, участникам экскурсий расскажут, в каком месте прятал свою знаменитую библиотеку царь Иван Грозный и как высаживались обширные плодовые сады Коломенского.

Найти подробное расписание экскурсий и зарегистрироваться можно на сайте проекта "Гуляем по Москве".