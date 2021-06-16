Бочкарев: первые 100 домов расселили в Москве по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
100 первых домов по программе реновации расселили в Москве. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"Программа реновации сейчас реализуется во всех административных округах города. Мы отселили ровно 100 домов, половина из которых снесены. Освобожденные территории становятся ресурсом для проектирования и строительства на последующих этапах программы", – отметил функционер.
Между тем глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин добавил, что в указанных домах проживали более 14 тысяч человек. Больше всего расселенных домов находятся в Юго-Западном, Западном и Центральном округах Москвы.
Уточняется, что на сегодняшний день в Москве насчитывается 513 стартовых площадок, на стадии проектирования строительства находятся 288 домов и еще из 274 жилых зданий начато расселение. Новые квартиры получили 31,5 тысячи горожан.
Ранее московское отделение партии "Единая Россия" представило предвыборную программу. По словам Сергея Собянина, в документе, направленном на развитие Москвы, нет нереальных планов и неисполнимых обещаний. Он также отметил, что его содержание было сформировано исходя из запросов москвичей.
Мэр подчеркнул, что ключевым приоритетом партии является возвращение вместе с москвичами к нормальной жизни, а также возобновление роста экономики, доходов горожан и бизнеса.
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