Парковка на Новозаводской улице будет бесплатной 17 и 18 мая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

17 и 18 мая не будет взиматься плата за проезд на парковку на Новозаводской улице. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщает пресс-служба Московского паркинга.

Речь идет о плоскостной парковке со шлагбаумом, расположенной по адресу улица Новозаводская, владение 18, корпус 1.

Въезд и выезд на парковку будет осуществляться в автоматическом режиме при приближении автомобиля к шлагбауму с 10:00 17 мая до 10:00 18 мая.

Ранее сообщалось, что возле станции метро "Новокосино" появятся дополнительные плоскостные парковки. Метрополитену передадут земельный участок площадью 15,3 гектара под ТПУ.