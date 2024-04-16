Два жилых корпуса достроят в Останкинском районе в 2025 году

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Два корпуса жилых дома достроят по программе реновации в 2025 году в Останкинском районе Москвы. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"В настоящее время идет возведение надземной части здания и монтаж наружных стеновых панелей", – объяснил он.

Загрутдинов уточнил, что новостройки переменной этажности возводят по индивидуальному проекту на улице Бочкова. Под территорией двора появится подземная автостоянка. По его словам, всего в доме будет 488 квартир, из которых 129 однокомнатных, 266 двухкомнатных и 93 трехкомнатных.

Первый этаж будет нежилым, его отдадут под социальные, культурные и коммерческие учреждения. В жилой части первого яруса разместят лифтовой холл, колясочные и технические помещения. Во дворе, добавил Загрутдинов, построят детскую площадку, спортивную площадку, а также зону для отдыха.

Ранее глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказывал, что за 5 лет владельцами новых квартир в Нижегородском районе столицы по программе реновации стали почти 4 тысячи москвичей. Первые 175 горожан получили новое жилье в марте 2019 года. Они проживали в корпусе 3 дома 104 по Нижегородской улице.

