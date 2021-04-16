Москва онлайн покажет, как памятник Пушкину промывают после зимы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

17 апреля зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире наблюдать за промывкой памятника Пушкину на одноименной площади.

По словам заммэра Петра Бирюкова, до конца апреля в городе промоют 1,1 тысячи памятников. Титановые изваяния – с помощью нейтрального раствора, а гранитные – специальными составами, которые позволяют эффективно удалять солевые разводы. Все моющие средства абсолютно безвредны для окружающей среды и сооружений.

Смотрите прямую трансляцию 17 апреля в 09:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.