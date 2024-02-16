Москвичи оценили работу городских электронных проектов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Более миллиона граждан проголосовали в проекте "Активный гражданин", выказав свое мнение о шести электронных проектах правительства Москвы.

На сайте мэра и правительства Москвы напомнили, что именно эти проекты помогают жителям и гостям столицы менять город к лучшему в режиме онлайн. Так, жители столицы рассказали, что в рамках проекта "Электронный дом" больше всего обсуждали вопросы благоустройства.

При этом в "Активном гражданине" москвичи чаще всего тоже участвуют в голосовании по благоустройству территорий. Например, самыми популярными среди них стали парк Северного речного вокзала и ВДНХ. Также гражданам нравится выбирать названия, особенно для станций метро. С 2014 года жители столицы определили наименования для 100 объектов в Москве.

В "Городе заданий" москвичи обычно любят выполнять задания, а более 50% ждут начала новых марафонов. В связи с этим более 80% граждан заявили, что участвовали в акциях #ВыбираемВместе. Так, за три года в рамках программы "Миллион призов" было организовано восемь акций, победителями которых стали более 5,7 миллиона москвичей. Среди участников программы разыгрывались баллы от одной до 100 тысяч, автомобили и квартиры.

Кроме того, в 2023 году специалисты обновили портал "Наш город": дизайн и функционал сайта, мобильное приложение. В связи с этим более 95% москвичей рассказали, что теперь их полностью устраивает портал и включать какие-то новые опции в него нет необходимости.

На платформе "Город идей" было проведено свыше 50 тематических проектов, а в Москве удалось осуществить более 5,8 тысячи идей, которые предложили жители столицы. Больше всего у москвичей было идей по социальной и транспортной сфере.

Ранее сообщалось, что москвичи обратились к порталу "Узнай Москву" почти три миллиона раз в 2023 году. В результате посещаемость сервиса выросла практически в два раза по сравнению с 2022 годом. Жители и гости столицы искали информацию о знаковых зданиях, изучали тематические маршруты, участвовали в викторинах и интересовались биографиями известных личностей.



В проекте "Активный гражданин" провели более 6 тыс голосований – Собянин