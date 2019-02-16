Около будущей станции метро "Стахановская" может появиться парк

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Около будущей станции "Стахановская" Некрасовской линии столичного метрополитена может появиться парк, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он выразил мнение, что парк будут обустраивать за счет средств инвесторов.

"Красивый парк площадью более 2 га с высаженными елями, соснами, с красивой дорожкой, благоустроенными зонами и подходами к метро "Стахановская", – цитирует Хуснуллина Агентство "Москва".

Ранее Хуснуллин сообщил, что движение по участку Некрасовской линии столичного метро от "Косино" до "Некрасовки" планируют открыть в марте-апреле текущего года.

Полностью сдать Некрасовскую линию могут в конце декабря 2019 года.

Протяженность ветки составит более 17 километров. Она пройдет от Нижегородской улицы до Некрасовки через районы Косино-Ухтомский, Нижегородский, Выхино-Жулебино и Рязанский.