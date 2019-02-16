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14:19

Работы по уборке и вывозу снега продолжаются в столице

город ЖКХ

14:19

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В Москве продолжаются работы по уборке и вывозу снега. На улицах города работают 8,5 тысячи единиц спецтехники, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Снег также вывозится с пунктов временного складирования на стационарные снегосплавные пункты. Продолжаются работы по ворошению снега чтобы ускорить его таяние", – приводит слова Бирюкова пресс-служба Комплекса городского хозяйства столицы.

Он отметил, что коммунальные службы уделяют особое внимание очистке кровель от снега и сосулек. Очисткой занимаются 12 тысяч рабочих, задействовано более 270 автовышек.

Ранее Бирюков призвал москвичей не заходить в зоны очистки крыш от снега.

При работах выставляется ограждение, а для предотвращения прохода людей в опасную зону дежурят сигнальщики.

город ЖКХ

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