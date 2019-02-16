Поврежденный из-за оттепели асфальт ремонтируют в Москве

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В Москве ведется полная инвентаризация асфальта из-за сложных погодных условий, сообщает пресс-служба Комплекса городского хозяйства столицы.

По словам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова частые оттепели, изменения температуры серьезно влияют на состояние дорожного покрытия.

"Ремонт таких локальных повреждений ведется с использованием "литого асфальта", – сказал Бирюков.

Как уточняется, рабочие вырезают поврежденное покрытие, а после высушивания участка укладывают новый асфальт.

По словам Бирюкова, в каждом административном округе созданы по 3–4 мобильные бригады.

Ранее сообщалось, что дорожное покрытие в России начнут разрабатывать по методу объемного проектирования. Технологию, получившую название "Суперасфальт", включат в национальный ГОСТ.

Покрытие создадут с учетом климата и интенсивности транспортного потока в разных регионах. Это должно увеличить срок службы асфальта с пяти до 12 лет.