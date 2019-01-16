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11:19

Завершена первая очередь реконструкции НИИ урологии на востоке Москвы

город строительство

11:19

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На востоке Москвы завершилась первая очередь реконструкции НИИ урологии. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию комплекса зданий, сообщает Агентство "Москва".

НИИ находится на 3-ей Парковой улице, дом №51, строение 4-5 в районе Измайлово. В ходе работ реконструировали административно-лабораторный корпус с надстройкой 3-го и 4-го этажей над актовым залом.

Новые помещения, в которых разместятся операционные детского урологического отделения и палаты, соединили переходом с действующим клиническим корпусом.

Сдано 5-этажное здание медико-биологической экспериментальной лаборатории с отделениями иммуноморфологических исследований, гематологии и микроскопирования.

На втором этапе планируется реконструировать существующий 11-этажный клинический корпус и построить 5-этажный консультативно-диагностический центр (КДЦ) с отделением малоинвазивных технологий.

В КДЦ разместят консультативно-диагностическое отделение, палатное отделение, операционный блок, малую операционную, отделение посленаркозного наблюдения, лечебные и санитарно-бытовые помещения.

Также предусмотрен буфет для сотрудников и посетителей. В подземной части оборудуют механизированный паркинг на 99 машино-мест.

Общая площадь всей застройки составит около 37 тысяч квадратных метров. Работы ведутся на средства из федерального бюджета.

В ноябре в Филатовской больнице открыли новое отделение реабилитации после инсульта. В отделение направляют больных, перенесших операции, в том числе по удалению тромбов.

город строительство

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